Paris Hilton è stata un’amica di Britney Spears, nel 2007 insieme se la sono spassata alla grande e in questi mesi l’ereditiera ha dimostrato di supportare il movimento FreeBritney lasciando diversi like a commenti contro la conservatorship. Paris ha anche usato più volte l’hashtag #FreeBritney, ma durante una delle sue recenti interviste si è spinta oltre ed ha parlato di quello che sta accadendo alla principessa del pop.

“Mi spezza il cuore sapere che delle persone la controllino così tanto. Non è giusto essere adulti ed essere trattati come dei bambini. Non riesco a immaginare di dover vivere la vita in quel modo”.

È molto importante che anche le celebrità parlino della Spears, così che l’attenzione dei media resti alta sul caso FreeBritney e si continui a parlare della prigione in cui la popstar vive da 12 anni.

Paris Hilton is speaking out about #FreeBritney in a new interview. “It breaks my heart that people have so much control over her. It’s not fair to be an adult and be treated like a child. I can’t imagine having to live my life like that.” pic.twitter.com/UoNRgU452S — Britney Fan (@BritneyHiatus) August 24, 2020

Paris Hilton e i ricordi di quando usciva con Britney.