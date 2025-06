Paris Hilton in Sardegna: Vacanze da sogno con la famiglia

L’estate porta con sé molte mete ambite per le vacanze, e l’Italia continua a sedurre i visitatori con le sue bellezze. Tra questi, Paris Hilton ha scelto la Sardegna per trascorrere del tempo con la propria famiglia.

L’imprenditrice di 44 anni si sta godendo il sole italiano insieme al marito Carter Reum e ai loro due figli, Phoenix Barron di due anni e London Marilyn di 19 mesi. La famiglia si trova su uno yacht di lusso, dove Paris ha condiviso sui social vari scatti che mettono in evidenza il suo stile inconfondibile anche in mare. È stata vista mentre abbraccia i piccoli e indossa outfit di alta moda.

Oltre al relax, la coppia ha trovato il tempo per esplorare il mondo sottomarino, dedicandosi a delle immersioni nei fondali sardi. Paris ha anche documentato un momento tenero con i bambini durante la colazione, in un video dove usa una buccia di banana tagliata a forma di calamaro per intrattenerli. I piccoli si stanno godendo la loro esperienza italiana, accolti tramite maternità surrogata, in un’atmosfera di divertimento e scoperta all’interno di questo paradiso estivo.

