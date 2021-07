Da mesi Paris Hilton ripete di voler diventare madre e finalmente il suo sogno si realizzerà. PageSix ha rivelato in esclusiva che la regina delle ereditiere aspetta un figlio dal fidanzato Carter Reum. Per restare incinta pare che la star si sia sottoposta a trattamenti di fecondazione in vitro. L’ufficio stampa di Paris Hilton per adesso ha rifiutato di commentare la notizia, ma questo perché probabilmente sarà proprio l’artista a fare un grande annuncio stellare.

E oltre a diventare mamma, presto Paris sarà anche una moglie, visto che Carter qualche mese fa le ha chiesto di sposarlo, con una proposta di matrimonio da mille e una notte, su un’isola privata e con un anello di diamanti disegnato da Jean Dousset.

Felice per Paris, ma io mi sento davvero anziano, mi sembra ieri che guardavo la Hilton e la Richie a The Simple Life…

Paris Hilton is pregnant and expecting her first child with her fiancé, Carter Reum, @PageSix reports. pic.twitter.com/uO8ppzhPaM — Pop Crave (@PopCrave) July 27, 2021

PARIS HILTON IS PREGNANT 😭 pic.twitter.com/IHGRb8SN14 — Paper Magazine (@papermagazine) July 27, 2021

.@ParisHilton is expecting her first child with fiancé Carter Reum, according to @PageSix pic.twitter.com/dpwf2TXQFS — MTV NEWS (@MTVNEWS) July 27, 2021

I possibili nomi del/la figli* di Paris Hilton.

Ad inizio 2021 la star americana ha svelato quali nomi darà ai suoi futuri figli: “Sono di diventare presto madre. Sto facendo la fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina. È stata la mia amica Kim Kardashian, che ha avuto due bambini tramite madre surrogata, a consigliarmi questa soluzione. Credo davvero che avere una famiglia e dei figli sia il significato della vita. […] Ho già i nomi per i bambini. La bimba la chiamerei London e il bimbo Milan, in onore di due delle mie città del cuore. […] Con il mio fidanzato al mio fianco, so che tutto è possibile. Mi accetta per quella che sono e mi incoraggia a mostrare il mio vero io al mondo. Sono eternamente grata di averlo nella mia vita. Quando trovi la tua anima gemella, non lo sai e basta. Lo senti. Il mio amore e io siamo stati insieme dal nostro primo appuntamento e per il mio compleanno ha organizzato un viaggio speciale in un paradiso tropicale“.