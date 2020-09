Paris Hilton il mese scorso ha supportato il Free Britney ed ha confermato che la popstar di Womanizer non è libera di vivere la sua vita.

“Mi spezza il cuore sapere che delle persone la controllino così tanto. Non è giusto essere adulti ed essere trattati come dei bambini. Non riesco a immaginare di dover vivere la vita in quel modo”.

Intervistata da Andy Cohen l’ereditiera più famosa al mondo ha rivelato di essere ancora in contatto con la Spears. Le due hanno cenato insieme, ma non hanno parlato della conservatorship e di Jamie.

“Se ci sentiamo ancora? Sì, quest’estate l’ho vista e abbiamo cenato insieme a Malibù. Io le voglio molto bene. Un adulto dovrebbe essere libero di vivere la sua vita senza essere controllato. In passato sono stata controllata e quindi posso capire, ma non posso immaginare come starei se lo fossi ancora. Lei ha lavorato così duramente per tutta la vita e adesso non ha il controllo su nulla, non è giusto.

Se parlo di queste cose con lei? No, non mi piace tirare fuori questo tipo di argomenti. Lei è così dolce e innocente, una brava ragazza. Abbiamo parlato di cose divertenti, musica, moda, cose felici. Non mi piace parlare di cose negative e mettere a disagio le mie amiche”.