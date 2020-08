PARIGI – “Bonjour tristesse”, si sveglia così Parigi dopo una notte di sogni sfumata in lacrime e botte. Doveva essere una festa e invece la prima finale di Champions League del Paris Saint-Germain, finita 1-0 per il Bayern, si è trasformata in una manifestazione di violenza giocata tra lo stadio Parc des Princes, dove 5 mila tra tifosi e ultras hanno assistito alla partita seguendola su dei maxi schermi, e gli Champs-Elysées, dove si sono riversarti migliaia di tifosi delusi.

Una notte di guerriglia che finisce con l’arresto di 148 persone, come ha comunicato la Prefettura di Parigi, la maggior parte dei quali per danni e aggressione. Inoltre 404 persone sono state multate per non aver indossato la mascherina in aree in cui era obbligatorio farlo. Gli scontri si sono registrati vicino allo stadio Parco dei Principi, dove la polizia ha usato lacrimogeni prima dell’ingresso per bloccare i tanti rimasti fuori che volevano accedere allo stadio, mentre lungo gli Champs-Elysees sono stati dati alle fiamme veicoli e distrutti negozi.

Violenze andate avanti per gran parte della notte con lanci di bottiglie, fuochi di artificio e scontri con mazze e rami di alberi utilizzati come bastoni, la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni e utilizzo di Lbd, lanceurs de balles de defénse, i discussi dispositivi antisommossa finiti al centro delle critiche durante la stagione calda delle manifestazioni dei gilets jaunes.

La sauvagerie de certains délinquants cette nuit : 16 agents des forces de l’ordre blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés. Merci aux force de l’ordre de leurs interventions : 148 interpellations dont 108 gardes a vue à la disposition de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2020

“Eccessi inammissibili”, così il ministro dell’Interno Gèrard Darmanin ha commentato su Twitter ringraziando le forze dell’ordine intervenute. “La ferocia di alcuni delinquenti questa notte: 16 agenti delle forze dell’ordine feriti, 12 negozi vandalizzati, una quindicina di automobili colpite”.

La partita, che è stata seguita da 11,4 milioni di telespettatori sul canale TF-1, ora fa paura anche per il rischio che diventi un enorme cluster tra i fan. “Invito tutti quelli che sono rimasti insieme tutta la notte ad andare a fare un test”, ha spiegato l’assessore alla salute del Comune di Parigi Anne Sourys. Tra scontri, Covid, polemiche sulla sicurezza, resta forte la delusione dei tantissimi tifosi non violenti e inconsolable, come titola L’Equipe sulla foto di Neymar in lacrime.







