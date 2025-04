Parigi in primavera? Sì, grazie! E con la riapertura della tratta Milano-Torino-Parigi è ancora meglio

Sono ripartiti i collegamenti diretti in treno tra Milano e Torino con Parigi grazie alla riapertura della tratta TGV INOUI, che offre un servizio potenziato con tre viaggi giornalieri. Con un tempo di percorrenza di 7 ore da Milano e 5 ore e 30 da Torino, il treno si presenta come un’alternativa più comoda e sostenibile rispetto all’aereo, permettendo di godere del panorama senza stress. La primavera è un periodo ideale per visitare Parigi, con i suoi giardini e eventi stagionali che la rendono ancora più attraente. I principali parchi come i Jardins du Luxembourg e il Parc des Buttes-Chaumont fioriscono di colori, offrendo scenari romantici perfetti per pic-nic. Nel 2025, la città accoglierà eventi imperdibili, come la Fête de la Musique e numerose mostre d’arte, nonostante la temporanea chiusura del Centre Pompidou. Disneyland Paris continuerà ad essere una meta ambita per le famiglie, accessibile facilmente con i treni ad alta velocità.

Inoltre, la Cattedrale di Notre-Dame, dopo lavori di restauro, è stata riaperta e rappresenta una delle tappe fondamentali del viaggio. La riapertura della linea TGV INOUI, dopo mesi di interruzione, offre anche un incremento delle tratte interne, rendendo i biglietti accessibili con prezzi a partire da 10€ in seconda classe. Le fermate strategiche lungo il percorso offrono maggiore flessibilità e opportunità di esplorare. Scegliere il treno significa anche ridurre le emissioni di CO2, contribuendo a un viaggio più ecologico e sostenibile, direttamente nel cuore di Parigi, vicino alle principali attrazioni turistiche. Con l’arrivo della primavera, è il momento perfetto per scoprire la Ville Lumière.