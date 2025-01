Parigi-Dakar, il diario di Iader Giraldi: il conto alla rovescia

Ultima giornata prima della partenza della Dakar 2025 a Bisha, Arabia Saudita, nella provincia dell’Asir, vicino allo Yemen. Questa regione è caratterizzata da montagne che raggiungono i 3000 metri. La gara, che inizierà domani, si svolgerà su terreni difficili, con sabbia fine, sassi e montagne. Oggi si è svolto un briefing generale a cui hanno partecipato quasi 1500 delle 5000 persone presenti nel paddock, il quale è dotato anche di un eliporto con 20 elicotteri, un ospedale da campo, una mensa in grado di servire 8000 pasti al giorno e una sala media con oltre 150 giornalisti accreditati da più di 70 paesi, come raccontato da Iader Giraldi, partecipante alla Dakar.

Giraldi è tra i 130 motociclisti scelti per affrontare questa competizione estrema, senza meccanici né assistenza. Tra gli italiani in lizza, solo due, Paolo Lucci e Tommaso Montanari, sono professionisti e aspirano a posizioni di classifica. Per gli altri, il vero obiettivo è raggiungere il podio finale superando le difficoltà. Molti partecipanti amatoriali hanno investito somme considerevoli, pari al costo di un appartamento, per questa avventura. Tuttavia, basta un imprevisto, come un sasso o una distrazione, per compromettere tutto. Giraldi riflette su cosa spinga i partecipanti a prendere parte a questa sfida estrema, citando il concetto giapponese di Ikigai, che rappresenta una forte passione o motivo di vita che sprona a dare il meglio di sé ogni giorno.

Il suo psicologo sportivo, Angelo Carnemolla, lo ha aiutato a comprendere l’importanza del controllo mentale in questa competizione. Ikigai si manifesta in quattro regole: fare ciò che si ama, ciò che si sa fare bene, ciò che il mondo richiede e ciò per cui si è ben pagati. Con l’avvicinarsi del giorno della partenza, una potente tempesta di sabbia sta già causando vibrazioni e tremori nella sua tenda. Giraldi conclude esprimendo la necessità di chiudere gli occhi, già pieni di sabbia e speranza, immaginando i giorni a venire nella dura sfida della Dakar.