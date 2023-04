Parigi 2024, Technogym sarà fornitore ufficiale dei Giochi

Il presidente e fondatore Nerio Alessandri: “Molto orgogliosi, lavoriamo ogni giorno per sviluppare prodotti e le tecnologie innovative per supportare atleti”

I Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 hanno scelto Technogym come fornitore ufficiale ed esclusivo di attrezzature per il fitness e tecnologie digitali per la preparazione degli atleti. Per Technogym, marchio leader mondiale nelle attrezzature e nelle tecnologie digitali per il wellness, il fitness, lo sport e la salute, Parigi 2024 rappresenterà la nona esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, PyeongChang 2018 e Tokyo 2020.

“Siamo molto orgogliosi di essere fornitore ufficiale delle Olimpiadi – afferma Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym -. In Technogym lavoriamo ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovativi per supportare gli atleti a migliorare le loro prestazioni e raggiungere i loro obiettivi. La partnership con i Giochi Olimpici significa molto per noi, non solo per il prezioso feedback che riceviamo dagli atleti, ma soprattutto perché i Giochi rappresentano una piattaforma unica per condividere il nostro impegno nella diffusione della cultura del benessere, dello sport e della salute con il mondo intero”.

A Parigi, Technogym allestirà circa 29 centri per la preparazione degli atleti prima e durante i Giochi Olimpici. Il principale centro di allenamento, attrezzato per le esigenze di tutte le discipline sportive, sarà il villaggio olimpico e paralimpico di Paris Saint Denis, mentre altri centri di allenamento specificamente progettati per diverse discipline saranno situati presso le sedi di gara e presso i villaggi olimpici di Lille, Marsiglia e Tahiti. Un numero totale di circa 1.200 attrezzature sarà messo a disposizione dei 14.900 atleti – tra olimpici e paralimpici, provenienti da oltre 200 paesi diversi e impegnati in 32 diverse discipline olimpiche e 22 paralimpiche.

Inoltre, Technogym fornirà un team di preparatori atletici professionisti per supportare gli atleti e tutti i servizi correlati (configurazione, installazione e assistenza tecnica). Gli atleti di Parigi 2024 avranno la possibilità di allenarsi con la più ampia gamma di prodotti al mondo, in grado di coprire tutte le aree della preparazione atletica come cardio, forza e allenamento funzionale. Tutti gli smart equipment di Technogym sono integrati al Technogym Ecosystem e consentiranno agli atleti di accedere al loro programma di allenamento personale sia sulle attrezzature che tramite la Technogym App sullo smartphone.

Aggiunge Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024: “Technogym lavora da sempre a stretto contatto con gli atleti creando prodotti per l’allenamento di alta qualità. Come atleta, conosco personalmente la loro esperienza e sono lieto che questa azienda, leader mondiale, ci supporti come fornitore ufficiale ed esclusivo dei Giochi di Parigi 2024. L’esperienza e la conoscenza dell’ecosistema sportivo di Technogym saranno essenziali per consentire agli atleti di tutto il mondo di allenarsi nelle migliori condizioni. Questa partnership illustra anche la nostra comune volontà di porre gli atleti al centro del progetto, avvalendoci in particolare dei consigli della commissione atleti. Grazie a Technogym per il suo impegno, e un benvenuto nella nostra avventura”.

Oltre alla partnership con i Giochi olimpici, Technogym è riconosciuta a livello mondiale come il marchio di riferimento per la preparazione atletica sportiva d’élite. I partner di Technogym includono i più importanti club di calcio europei come Real Madrid, Juventus, Milan, Inter, le nazionali italiana e brasiliana, i team Ferrari e McLaren in Formula 1, la Federazione francese e American di Tennis, oltre al circuito mondiale Pga Golf Tour.