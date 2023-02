Parietti e Pettinelli criticano Anna Oxa: “Maga Magò, uccisa la bellezza”

La sua presenza assenza, il look minimal-mistico, la canzone molto particolare (che cresce con gli ascolti), Anna Oxa ha fatto molto discutere a Sanremo. A La Vita in Diretta Alba Parietti e Anna Pettinelli hanno detto la loro sulla ‘voce sorgente’.

Secondo l’ex professoressa di Amici, la Oxa avrebbe ucciso la sua bellezza: “Lei ha fatto una precisa scelta stilistica. Secondo me lei ieri sera ha ammazzato la sua bellezza e la sua eleganza. Ci ha abituato a dei look pazzeschi e ieri non era bella come al solito. A me dispiace vedere quando una donna si peggiora in quella maniera. In nome di che cosa si è peggiorata?”

Parietti e Tommaso Zorzi su Anna Oxa.

Alba Parietti ha addirittura detto che A.O sembrava Maga Magò: “Il suo ultimo posto? Direi che c’era da aspettarselo leggendo i giudizi dei giornalisti nei giorni scorsi. Ha definito analfabeti funzionali tutti quelli che non hanno capito la canzone. Qualcuno dice che non si capiva proprio quello che diceva. Devo dire che la può cantare solo lei, quelle capacità vocali le ha lei. Il look, devo essere sincera… uno a Sanremo si aspetta l’arrivo di Anna Oxa, una biondissima, invece dai, era vestita da Maga Magò ieri sera! Io lo dico perché è una donna talmente bella, che avrei preferito qualcosa che la valorizzasse di più. A lei sta bene tutto addosso, tranne che quella roba che aveva“.

Un po’ meno duro (e più ironico) Tommaso Zorzi: “Io non mi sono molto sorpreso a dire la verità. Ragazzi ma non mi sarei aspettato niente di meno da Anna Oxa. Dai, voglio dire, se non mi avesse dato dell’analfabeta funzionale mi sarei quasi offeso. Attenzione con i commenti che arriva l’ira funesta di Anna Oxa. Però a parte l’abito, di viso stava da Dio, aveva un bel viso davvero. lei è proprio una bella donna“.