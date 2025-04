Parietti contro Selvaggia Lucarelli: ‘Biagiarelli è più giovane’

Durante l’ultima puntata di “La vita in diretta”, Alba Parietti ha lanciato una battuta sarcastica sull’imminente matrimonio di Selvaggia Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli, facendo riferimento alla differenza d’età e alla pensione di reversibilità. Questo commento ha suscitato immediate reazioni, tanto che il conduttore Alberto Matano è intervenuto per smorzare le tensioni, sottolineando la sincerità dell’amore tra Lucarelli e Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli ha risposto a queste affermazioni attraverso Instagram, rimarcando quanto le parole di Parietti fossero inopportune in un contesto di festa, dove gli altri ospiti avevano espresso solo congratulazioni. Nonostante non avesse nominato direttamente la Parietti, le sue dichiarazioni hanno evidenziato il risentimento accumulato tra le due.

Questo incidente riporta alla luce una rivalità di lunga data, con le due che si sono punzecchiate pubblicamente in passato. La reazione del pubblico è stata divisa: alcuni hanno trovato la battuta divertente, mentre altri l’hanno considerata squallida e offensiva. Il contesto della battuta, in un momento di celebrazione, ha amplificato le critiche nei confronti della Parietti.

Il dialogo tra le due donne mostra chiaramente che la loro relazione è caratterizzata da tensioni e rivalità, rendendo difficile per loro trovare un terreno comune. Questo scambio ha quindi suscitato un’ulteriore attenzione mediatica, evidenziando come una semplice battuta possa riaccendere antiche controversie nel mondo dello spettacolo italiano.