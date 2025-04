Parietti contro la Lucarelli: “Non all’altezza della sua intelligenza”

L’edizione 2017 di “Ballando Con le Stelle” ha visto scontri memorabili tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. In un episodio, Lucarelli ha criticato Parietti per attacchi ricevuti sui social, accusandola di essere acida e molesta. Alba ha risposto con veemenza, promettendo di denunciarla e definendola “mitomane pericolosa” e “buffona insopportabile”. Questo scambio è diventato virale, con Alessia Marcuzzi che ha commentato le parole di Alba in una puntata di “Obbligo o Verità”, sottolineando l’assurdità della frase “ti proibisco di parlare” e trasformandola in un meme.

Parietti, intervenendo in trasmissione, ha spiegato che le affermazioni di Lucarelli sono state distorte e che la sua critica non riguardava il ballo, bensì questioni personali. Ha elogiato l’intelligenza di Selvaggia ma ha messo in dubbio l’applicazione di questa intelligenza, suggerendo che i suoi attacchi non siano all’altezza delle sue capacità. Alba ha insistito su come Lucarelli tende a mistificare le situazioni, rendendo il dialogo più conflittuale di quanto sia realmente.

In realtà, la controversia sembrava essere più un dramma costruito che una vera questione di sostanza. Chiaramente, entrambi i personaggi hanno utilizzato la situazione per attrarre l’attenzione, contribuendo così a un clima di interazioni cariche di tensione e spettacolarità. La battaglia verbale tra le due ha dimostrato come i conflitti in televisione possano alimentare l’intrattenimento, indipendentemente dal fatto che vi sia una vera sostanza dietro le parole pronunciate.