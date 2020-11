Dall’Italia agli Usa, in un solo giorno due primati al femminile che l’Associazione Donne Giuriste Italia accoglie come “belle notizie” da festeggiare. Ma ce n’è anche un’altra proveniente dall’Iran che riguarda sempre una donna, una combattente per la tutela dei diritti umani. “Con Kamala Harris e Maria Luisa Pellizzari, nominate rispettivamente a vicepresidente degli Usa e a vice capo della Polizia italiana, oggi viviamo in un clima di sana normalità, di gioia per la società che ha saputo scegliere senza pregiudizi. Ma abbiamo ancora molto da fare fino a quando non sarà una normalità reale, quotidiana”, commenta all’Adnkronos l’avvocato Irma Conti, cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne e presidente nazionale dell’Adgi augurando alle due cariche, a nome dell’associazione, “i più lieti auguri”.

