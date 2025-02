Parenzo Abbandona La7: Sostituzione di Myrta Merlino con un Clamoroso Rumor

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci sul futuro professionale di David Parenzo, il conduttore de “L’aria che tira” su La7, che sembrava destinato a un trasferimento in Mediaset a causa dell’insoddisfazione dei dirigenti riguardo alla conduzione attuale, in particolare quella di Myrta Merlino. Merlino, subentrata a Barbara D’Urso, non ha convinto del tutto e si parlava di un suo possibile cambio con Parenzo. Tuttavia, oggi lo stesso Parenzo ha smentito queste voci durante la trasmissione “La Zanzara” su Radio 24, dichiarando: “Resto a La7 anche nei prossimi anni”.

Con l’arrivo della primavera, in ambito televisivo, si intensificano i preparativi per la programmazione dell’anno successivo, e Mediaset mostra una certa preoccupazione per i programmi di informazione sia mattutini che pomeridiani. Se Parenzo è realmente escluso dal passaggio a Mediaset, è necessario che la rete trovi rapidamente un sostituto adeguato per il nuovo programma pomeridiano all news che si vocifera siano in fase di progettazione.

Intanto, le recenti lunghe ferie di Myrta Merlino suggeriscono che ci siano cambiamenti in corso, e Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver già deciso una nuova direzione per la rete. Attualmente, David Parenzo gode di successo anche in Rai, avendo ricevuto un riconoscimento per il suo programma radiofonico, considerato il più ascoltato su Spotify. Ora non resta che attendere sviluppi futuri in casa Mediaset e le eventuali nuove scelte strategiche.