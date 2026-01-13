7.5 C
Parelio sulla Sicilia

Nella zona collinare di Capo d’Orlando, alcuni cittadini hanno ripreso una “macchia di luce” colorata tra le nubi al tramonto. Questo fenomeno non è un miraggio o un filtro fotografico, ma ha una spiegazione scientifica.

Mentre il sole iniziava a scendere verso l’orizzonte, molti osservatori sono rimasti sorpresi dalla comparsa di un secondo punto luminoso accanto al disco solare. Questo punto vibrante di colori che sfumano dal rosso verso il blu è noto come Parelio, uno dei fenomeni ottici più suggestivi dell’atmosfera terrestre.

Il Parelio si forma quando la luce solare attraversa i cirri, nubi altissime composte da minuscoli cristalli di ghiaccio a forma esagonale. Questi cristalli fungono da prismi, rifrangendo la luce lateralmente quando sono orientati orizzontalmente e colpiti con la giusta angolazione, creando macchie luminose a circa 22° di distanza dal Sole.

Il colore rosso è sempre rivolto verso il Sole, mentre le tonalità più fredde tendono a disperdersi verso l’esterno, creando a volte una “coda” luminosa che sembra inseguire l’astro principale. Sebbene non sia rarissimo, vederlo con tale nitidezza sopra uno specchio d’acqua o un profilo montuoso è un evento che regala scatti da cartolina.

I “cani solari” sono una gioia per gli appassionati di meteorologia e fotografia, ricordandoci che l’atmosfera è un laboratorio ottico sempre attivo sopra le nostre teste. Anticamente interpretati come presagi o segni divini, oggi sono un fenomeno naturale che affascina gli spettatori.

