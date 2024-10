Pareggio spettacolare nel derby d’Italia, Inter-Juve finisce 4-4

Partita emozionante a San Siro tra Inter e Juventus, terminata 4-4 nella nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, con l’Inter che ha sprecato l’opportunità di conquistare tre punti, dopo aver avuto un vantaggio di due gol. Sotto 4-2, l’ingresso di Yildiz ha ribaltato le sorti della partita, portando il turco a segnare due gol e a riportare la sfida in parità. Questo pareggio mantiene il Napoli in testa alla classifica con 22 punti, mentre l’Inter segue a 18 e la Juventus a 17.

Per il big match, Inzaghi ha scelto Zielinski, Barella e Mkhitaryan a centrocampo a causa dell’assenza di Calhanoglu. De Vrij è stato schierato in difesa, mentre in attacco è tornata la coppia Thuram-Lautaro. Thiago Motta ha optato per Conceicao e Weah sulle fasce, con Fagioli a supporto di Vlahovic nel ruolo di centravanti. La partita si è sbloccata al 15′ con un rigore trasformato da Zielinski per l’1-0. La Juventus ha reagito subito con il pareggio di Vlahovic al 20′ e, poco dopo, ha ribaltato il punteggio grazie a Weah, portando il risultato sul 1-2 al 26′.

Conceicao ha continuato a brillare, ma Mkhitaryan ha pareggiato nuovamente al 35′ con un ottimo dribbling e un tiro che ha beffato Di Gregorio. Al 37′, un altro rigore ha permesso a Zielinski di segnare la sua seconda rete, portando l’Inter sul 3-2. Sul finire del primo tempo, la Juve ha sfiorato il gol con Weah, ma è stata l’Inter a colpire per prima nella ripresa, con Dumfries che ha segnato il 4-2 al 53′.

Dopo vari tentativi degli interisti, al 71′ Yıldız ha riaperto il match per la Juve. L’Inter ha continuato a cercare di allungare la propria striscia di vantaggi, ma Yıldız ha realizzato la doppietta personale all’82’, fissando il punteggio finale sul 4-4. Nel recupero, l’Inter ha provato a segnare ancora, ma la Juventus ha mostrato un finale di partita più incisivo.