Sport

Pareggio senza emozioni tra Genoa e Lecce a Marassi

Da StraNotizie
NEWS

A Marassi si è giocata una partita tra Genoa e Lecce, terminata con un pareggio a reti inviolate. Il match non è stato particolarmente avvincente, con il Genoa che si è mostrato pericoloso in due occasioni ma ha peccato in fase di costruzione, mentre il Lecce si è dimostrato ben organizzato, senza però mai riuscire a tirare in porta.

Il Lecce ha iniziato bene, ma dopo una fase di studio prolungata, che non ha visto occasioni significative, è stata una giocata di Colombo su Carboni a ravvivare il gioco. Camarda, che era atteso per una prestazione di rilievo, non ha brillato, complice una difesa avversaria che ha concesso pochissimo.

Nella ripresa, la situazione è rimasta invariata, con il Lecce che ha continuato a controllare il possesso senza però concretizzare, mentre il Genoa ha tentato di rendersi pericoloso con ripartenze e calci piazzati. Il risultato finale di 0-0 rispecchia l’andamento del match, caratterizzato da poca incisività offensiva da entrambe le parti.

Le formazioni in campo erano le seguenti:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton, Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Panchina: Siegrist, Sommariva, Ostigard, Malinovkyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Vieira.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gallo, Tiago, Gaspar, Veiga; Ramadani, Berisha, Coulibaly; Banda, Camarda, Morente. Panchina: Fruchtl, Rafia, Perez, Samoooja, Helgason, Gorter, Maleh. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Massa di Imperia.

