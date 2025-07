Paredes saluta Roma: la partenza verso il Boca Juniors

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, è prossimo a ufficializzare il suo trasferimento al Boca Juniors, club argentino che ha sempre rappresentato il suo sogno. Dopo aver viaggiato verso l’Argentina per completare le trattative, ha condiviso un messaggio emozionante sui social per salutare i tifosi giallorossi, contemporaneamente all’uscita di Eldor Shomurodov, diretto all’Istanbul Basaksehir.

Nel suo messaggio, Paredes ha espresso gratitudine per l’accoglienza che ha ricevuto dalla Roma sin da quando era giovane, sottolineando come il club sia diventato per lui una seconda casa. Ha mostrato dispiacere per non essere riuscito a conquistare trofei, ma ha assicurato di aver dato sempre il massimo. Il giocatore ha anche menzionato con affetto la sua famiglia, sottolineando che due dei suoi figli sono romanisti e si sente nostalgico verso la città e i suoi tifosi. Con un tocco di emotività, ha concluso il suo saluto dicendo che porterà sempre la Roma nel cuore.

Anche Eldor Shomurodov ha voluto lasciare un messaggio di saluto mentre si prepara ad affrontare una nuova avventura a Istanbul. Ha descritto l’esperienza con la Roma come un viaggio ricco di momenti memorabili, ringraziando il club per il supporto ricevuto e per le opportunità di crescita personale e professionale. Shomurodov ha dichiarato che i ricordi accumulati durante la sua permanenza resteranno sempre con lui, mentre annuncia con entusiasmo l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera.