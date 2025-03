Paredes, festa per la nascita del terzo figlio Lautaro. E Dybala interviene.

Fiocco azzurro in casa Paredes. Il centrocampista della Roma, Leandro Paredes, ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, Lautaro. Attraverso il suo profilo Instagram, Paredes ha condiviso la notizia con un messaggio affettuoso: “Benvenuto amore! Lautaro Paredes 31/03/2025”. La foto della famiglia con il nuovo arrivato ha suscitato tanti commenti, incluso quello del compagno di squadra Paulo Dybala, che ha espresso il suo affetto scrivendo: “Vi amo”.

Anche la società AS Roma ha voluto unirsi agli auguri, pubblicando un messaggio sui propri canali social: “Benvenuto al piccolo Lautaro, il nuovo arrivato in casa Paredes. Tanti auguri alla mamma e a papà Leandro”. Il post è stato accompagnato da cuori giallorossi, a sottolineare l’importanza dell’evento per la famiglia Paredes e per la squadra.

La nascita di Lautaro rappresenta un momento di gioia per Paredes, che già condivide la sua vita con due figli più grandi. L’arrivo del piccolo Lautaro porta ulteriore felicità e un senso di completezza alla sua famiglia. Con questi eventi, l’atmosfera positiva e festosa si riflette non solo nel privato del calciatore, ma anche nella comunità dei tifosi e all’interno della squadra, che si congratulano e sostengono i propri membri in occasioni speciali come questa.