Parco San Bartolo tutela ambiente a Pesaro

La falesia e il fondale marino sono un unico ecosistema che va salvaguardato nella sua interezza. L’ente parco San Bartolo risponde alle critiche del comune di Pesaro relative all’intervento di potenziamento delle scogliere di Casteldimezzo, richiedendo una documentazione integrativa al progetto.

Secondo l’assessore alla Tutela della costa Riccardo Pozzi, ciò rischia di ritardare gli interventi e di far perdere il finanziamento regionale di 250mila euro. Il presidente del Parco Silvano Leva sostiene che la tutela dell’ambiente sia prioritaria e che il tratto di mare in questione ospita un habitat di interesse comunitario ricco di specie di pregio.

Per questo, l’ente Parco ha dato il suo consenso all’intervento di potenziamento delle scogliere, a condizione che venga elaborato un piano di monitoraggio ambientale e di gestione del cantiere prima dell’avvio dei lavori.

Questo iter rispetta le normative in materia e le stesse cautele sono state poste anche da Arpam, che ha chiesto la supervisione del cantiere da parte di un esperto in habitat e specie di interesse comunitario.

Infine, il presidente del Parco invita il Comune a considerare anche la sicurezza sul colle e a migliorare la regimazione delle acque, che potrebbe essere più risolutivo del potenziamento delle scogliere e con minore impatto ambientale.