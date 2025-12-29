Parco Nazionale di Portofino Italia

7.4 C
Da stranotizie
Stefano Chiesa, già consigliere dell’Ente Parco di Portofino e presidente del consorzio dei Golfi Tigullio e Paradiso, interviene sul parco di Portofino, che ora è diventato a tutti gli effetti nazionale e non più regionale. Chiesa dichiara: “Finalmente possiamo esultare e brindare: il Parco di Portofino è nazionale, o meglio, essendo un nuovissimo soggetto, il Parco dei Golfi Tigullio e Paradiso ora è nazionale”.

Sembra incredibile per chi ha combattuto pacificamente in tutti questi anni. Si auspica inoltre che possa poi assumere ulteriori riconoscimenti e finanziamenti come ad esempio quello Unesco Terre della Biosfera. Dovremo mettere a frutto l’unificazione di Ente Parco e Area Marina Protetta, quest’ultima in ulteriore espansione territoriale perimetrale.

Chiesa ringrazia il ministro e quanti si sono prodigati negli anni senza mai risparmiarsi e mettendoci la faccia pubblicamente, e coglie l’occasione per ringraziare tutti i giovani ricercatori che hanno dato il loro prezioso contributo. Il nuovo Parco nazionale di Portofino ha assolutamente bisogno di giovani, giovanissimi, sempre più attenti e preparati sensibilmente sulle tematiche ambientali.

Bisognerebbe instaurare fin da subito uno stretto e costante rapporto di collaborazione, e costruttivo sviluppo, con l’Università di Genova e oltre. Il Parco dovrà essere una fucina di ricerca e innovazione su sostituzione, produzione e utilizzo della plastica e inquinanti, su fauna e specie in via d’estinzione, su mare, acqua e salvaguardia a tutela della vita, della natura e della naturalità.

