Parcheggio a Roma, polemiche in piazza Americo Capponi

Dopo l’approvazione del progetto, il parcheggio di piazza Americo Capponi sta dividendo e facendo discutere la città. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo da 140 posti auto di tipo pertinenziale. Tuttavia, alcuni residenti sono contrari al progetto, sostenendo che minerebbe la stabilità dei palazzi e danneggerebbe l’integrità dei lecci centenari della piazza.

Le proteste sono simili a quelle in corso su lungotevere dei Mellini. I nuovi stalli sotterranei toglierebbero spazio alle auto in superficie e potrebbero portare allo smantellamento degli alberi per fare spazio al parcheggio. Tra gli oppositori del progetto ci sono figure di spicco come Maria Grazia Cucinotta, che vive nella zona.

L’Amministrazione sostiene che il parcheggio è essenziale per rendere operativa l’isola ambientale di Borgo Pio e che al di sopra del parcheggio passerà il ramo per il Vaticano della tramvia Termini-Vaticano-Aurelio, rendendo la zona più accessibile e vivibile senza automobile. Il progetto è stato discusso in un consiglio straordinario del I municipio, dove è emersa la spaccatura sulla realizzazione del nuovo parcheggio.