I parcheggi riservati per le donne in gravidanza (gli “stalli rosa”) entrano nel Codice della strada e aumentano le sanzioni per chi occupa i posti riservati riservati senza autorizzazione. Sono queste due delle principali novità introdotte dal Dl infrastrutture appena approvato dal Consiglio dei ministri.

Il decreto prevede in particolare un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato: ad esempio, vengono raddoppiate le multe per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità e la nuova sanzione sarà compresa tra 168 e 672 euro.