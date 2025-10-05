19.7 C
Roma
domenica – 5 Ottobre 2025
Animali

Parassiti e salute degli animali in Italia: prevenzione continua

Da StraNotizie
Parassiti e salute degli animali in Italia: prevenzione continua

La salute dei nostri animali domestici è fondamentale per la nostra stessa salute. Recentemente, è stato affrontato il tema dei parassiti, come pulci, zecche e pappataci, e delle malattie che possono trasmettere non solo agli animali, ma anche agli esseri umani. A differenza di quanto si possa pensare, il rischio non diminuisce con l’arrivo dell’autunno; infatti, i parassiti non vanno in letargo. Grazie al cambiamento climatico e alle temperature più miti, possono rimanere attivi tutto l’anno, rendendo la minaccia costante.

Gli esperti, tra cui la Dott.ssa Eva Fonti, veterinaria esperta in nutrizione, e il Dott. Giuseppe Faranda, del Centro Veterinario I Portici, sottolineano l’importanza della prevenzione. La Dott.ssa Fonti ha evidenziato che i flebotomi, responsabili della Leishmaniosi, sono attivi anche nei periodi autunnali e invernali. Questa malattia è grave e può colpire anche gli esseri umani, in particolare i più vulnerabili. Proteggere i cani da questa infezione significa quindi tutelare tutta la comunità.

Esistono diversi strumenti efficaci per la prevenzione, come repellenti, collari e vaccini annuali. La combinazione di vaccini e repellenti rappresenta la strategia migliore per ridurre la diffusione della malattia.

Il Dott. Faranda ha messo in guardia contro pulci e zecche, riportando che uno studio ha mostrato che almeno la metà dei cani in casa è portatrice di zecche. Le zecche possono trasmettere malattie gravi, rendendo essenziale avere piani di prevenzione personalizzati, sempre con il parere di un veterinario.

In sintesi, proteggere i nostri animali è anche un gesto di responsabilità nei confronti della società, con il veterinario che riveste un ruolo cruciale nella salvaguardia della salute pubblica.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Insegnante Privato di Greco Online a distanza – Flessibilità e opportunità
Articolo successivo
AndromedAI chiude round pre-seed da 1,1 milioni in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.