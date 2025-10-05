Parassiti e salute degli animali in Italia: prevenzione continua

La salute dei nostri animali domestici è fondamentale per la nostra stessa salute. Recentemente, è stato affrontato il tema dei parassiti, come pulci, zecche e pappataci, e delle malattie che possono trasmettere non solo agli animali, ma anche agli esseri umani. A differenza di quanto si possa pensare, il rischio non diminuisce con l’arrivo dell’autunno; infatti, i parassiti non vanno in letargo. Grazie al cambiamento climatico e alle temperature più miti, possono rimanere attivi tutto l’anno, rendendo la minaccia costante.

Gli esperti, tra cui la Dott.ssa Eva Fonti, veterinaria esperta in nutrizione, e il Dott. Giuseppe Faranda, del Centro Veterinario I Portici, sottolineano l’importanza della prevenzione. La Dott.ssa Fonti ha evidenziato che i flebotomi, responsabili della Leishmaniosi, sono attivi anche nei periodi autunnali e invernali. Questa malattia è grave e può colpire anche gli esseri umani, in particolare i più vulnerabili. Proteggere i cani da questa infezione significa quindi tutelare tutta la comunità.

Esistono diversi strumenti efficaci per la prevenzione, come repellenti, collari e vaccini annuali. La combinazione di vaccini e repellenti rappresenta la strategia migliore per ridurre la diffusione della malattia.

Il Dott. Faranda ha messo in guardia contro pulci e zecche, riportando che uno studio ha mostrato che almeno la metà dei cani in casa è portatrice di zecche. Le zecche possono trasmettere malattie gravi, rendendo essenziale avere piani di prevenzione personalizzati, sempre con il parere di un veterinario.

In sintesi, proteggere i nostri animali è anche un gesto di responsabilità nei confronti della società, con il veterinario che riveste un ruolo cruciale nella salvaguardia della salute pubblica.