Paranoia Covid al GF Vip: Giaele con la febbre, Alberto non sente gli odori e Sarah tossisce

Ieri ben quattro concorrenti sono dovuti uscire dalla casa del GF Vip dopo essere risultati positivi al test del Covid. Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini sono stati controllati subito dai medici e rientreranno quando si saranno negativizzati. In casa per è scoppiata una sorta di paranoia e al minimo accenno di tosse tutti vanno nel panico.

Poco fa Sarah Altobello ha tossito mentre lavava i piatti e Edoardo Tavassi si è subito stranito: “Vai, eccone un’altra“. La gieffina però si è affrettata a chiarire il motivo del colpo di tosse: “No è il pulviscolo che mi ha dato fastidio. Guarda che ho il reflusso la mattina è questo non altro“.

Paranoia da Covid tra i concorrenti del GF Vip.

Antonino Spinalbese ha detto di non percepire i sapori e di avere le placche e quando gli altri gieffini si sono allarmati ha aggiunto di aver fatto il test ed essere negativo. Daniele Dal Moro all’inizio ha chiesto ai coinquilini di stargli lontano prima dei risultati dei test.

Non è finita qui, perché Alberto De Pisis a quanto pare ha rivelato di non sentire gli odori, ma come per Antonino questo molto probabilmente non avrà nulla a che vedere con il Covid. Il biondino potrebbe semplicemente avere il raffreddore. E anche Giaele De Donà ha fatto preoccupare i suoi compagni, visto che ieri sera sembra avesse la febbre. Tavassi toccandole la fronte ha detto: “Oddio ragazzi ma questa è bollente“. La stessa Giaele si era preoccupata per il suo ‘amico speciale’ Antonino, sapendo anche che lui ha dei problemi di salute. Insomma, l’arrivo del Covid nella casa di Cinecittà ha mandato i concorrenti in paranoia e probabilmente continueranno a preoccuparsi anche ai prossimi starnuti.

Questo Grande Fratello Vip 7 si sta trasformando sempre di più negli Hunger Games. Domani sera mi immagino Alfonso Signorini così…



Edoardo su Giaele: “Le ho toccato la fronte ed era bollente, secondo me” e la regia censura. Antonino: “Non vorrei dire niente, ma è tutto il giorno che starnutisco e mi sento strano” NO VI PREGO, NON CE LA FACCIO #gfvip — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 13, 2022

Antonino non sente i sapori, Giaele ha la febbre, Luciano ha la tosse, Alberto non sente gli odori, chi sarà il prossimo? #gfvip pic.twitter.com/JSnPm5dizf — reb (@rshayzz) November 13, 2022