Paramount scivola dopo perdita trimestrale

– Frazionale ribasso per Paramount, che scambia con una perdita dello 0,85%, dopo che il gigante americano dell’intrattenimento ha deluso gli analisti sul fronte dei ricavi e ha deciso di licenziare circa 2 mila dipendenti, il 15% della forza lavoro, come parte di un più ampio piano di riduzione dei costi in vista della fusione con Skydance Media.

“La nostra solida performance nel Q2 dimostra che stiamo rispettando le nostre priorità strategiche – hanno commentato i co-CEO George Cheeks, Brian Robbins e Chris McCarthy – Siamo orgogliosi dei nostri risultati, tra cui una significativa crescita degli utili in gran parte guidata dal nostro segmento DTC. Infatti, per il quarto anno consecutivo, Paramount+ è leader del settore nelle iscrizioni nazionali guidate dalle nostre grandi serie TV di successo e dai film di successo. La crescita degli utili DTC negli ultimi quattro trimestri ha totalizzato quasi 900 milioni di dollari e siamo sulla buona strada per raggiungere la redditività nazionale per Paramount+ nel 2025”.