Paralisi e stimolazione dell’ipotalamo laterale

La paralisi, frequentemente causata da lesioni al midollo spinale, rappresenta una delle problematiche mediche più gravi. Un team di ricercatori svizzeri dell’EPFL di Losanna e del CHUV di Vaud, guidato dai professori Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch, ha recentemente fatto significativi progressi. Hanno dimostrato che la stimolazione cerebrale profonda dell’ipotalamo laterale può consentire ai pazienti paralizzati di recuperare la capacità di camminare, un risultato riportato su Nature Medicine.

Le lesioni spinali colpiscono ogni anno tra 250.000 e 500.000 persone in tutto il mondo, con cause che includono incidenti stradali, cadute e il verificarsi di malattie degenerative. Le conseguenze variano in gravità e localizzazione e possono portare a paraplegia o tetraplegia, con sintomi come perdita di movimento e problemi di sensibilità. Attualmente, le terapie si concentrano sulla prevenzione di ulteriori danni e la riabilitazione, senza però garantire il ripristino delle capacità motorie.

Lo studio ha rivelato che l’ipotalamo laterale, noto per regolare funzioni vitali come la fame e il sonno, è cruciale anche per il movimento. Attraverso sofisticate tecniche di imaging, i ricercatori hanno scoperto che l’attivazione di questa area del cervello può riattivare circuiti neuronali inattivi, facilitando la rigenerazione delle connessioni tra cervello e midollo spinale.

La stimolazione cerebrale profonda è un intervento neurochirurgico che comporta l’impianto di elettrodi nel cervello, connessi a un dispositivo esterno che emette impulsi elettrici per modulare l’attività neuronale. Durante l’operazione, effettuata con il paziente sveglio, la corretta posizionamento degli elettrodi ha portato a risultati immediati, come riportato da un paziente che sentiva le gambe e desiderava camminare.

I risultati sono stati sorprendenti: pazienti con paralisi parziale hanno riacquistato la possibilità di camminare, mostrando miglioramenti duraturi anche dopo la fine della stimolazione. Il caso di Wolfgang Jäger, che ha recuperato mobilità significativa, è un chiaro esempio del potenziale della DBS.

La ricerca si muove verso terapie integrate, esplorando come la DBS possa essere combinata con impianti spinali per migliorare ulteriormente il recupero. Si stanno anche ottimizzando le tecniche per vari pazienti, mirando a una maggiore accessibilità e riduzione dei costi.

La scoperta della stimolazione cerebrale profonda dell’ipotalamo laterale rappresenta un importante sviluppo nella medicina rigenerativa. Con proseguimento della ricerca e investimenti adeguati, il futuro potrebbe portare molti a recuperare capacità motorie perdute, avvicinando il sogno di tornare a camminare.