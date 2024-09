Paralimpiadi, festa per Rigivan nel ‘suo’ X Municipio

Il 12 settembre 2024, Rigivan Ganeshamoorthy, atleta paralimpico vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco ai Giochi di Parigi 2024, è stato celebrato nel suo X Municipio, a Ostia. Durante l’accoglienza presso la sede municipale, Ganeshamoorthy, noto come “Rigi”, ha condiviso i suoi sentimenti di gratitudine e orgoglio. Vive nella zona di Dragona e, dopo la sua straordinaria prestazione ai Giochi, ha rilasciato un’intervista emozionante, dedicando la sua vittoria a varie persone significative nella sua vita, tra cui sua madre, la città di Roma e il decimo municipio. Ha inoltre menzionato un gesto speciale da parte di un vicino, che gli aveva portato una bandiera, sottolineando che tale gesto ha un valore che va oltre quello di una semplice medaglia d’oro.

Ganeshamoorthy rappresenta un esempio di determinazione e successo, non solo per i suoi risultati sportivi, ma anche per il legame che mantiene con la sua comunità. La sua vittoria non è solo personale, ma un trionfo collettivo che include il supporto della famiglia, degli amici e della sua città. L’atleta ha mostrato come lo sport possa unire le persone e ispirare gli altri a superare le sfide. In questo contesto, il riconoscimento ricevuto a Ostia ha avuto un significato particolare, rafforzando l’importanza del sostegno comunitario e del riconoscimento dei successi delle persone con disabilità.

La celebrazione di Ganeshamoorthy non è solo un momento di festa, ma un’opportunità per riflettere su come il suo percorso sportivo possa incoraggiare altri atleti in situazioni simili. La sua storia è un chiaro esempio di come il talento e la perseveranza possano portare a risultati straordinari. Attraverso le sue parole, Rigivan ha voluto trasmettere un messaggio di speranza e motivazione, non solo per quelli che praticano sport, ma anche per chi affronta varie difficoltà nella vita. La comunità di Ostia si è unita per onorare la sua impresa, dimostrando così che il supporto reciproco è fondamentale per la crescita e il successo individuale e collettivo.