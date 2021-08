Bebe Vio si è ritirata dalla competizione di sciabola alle Paralimpiadi di Tokyo per un motivo non ancora ben chiaro.

Ad annunciarlo è stata proprio lei via social:

“Purtroppo niente gara di sciabola… questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata”.

La portabandiera azzurra non parteciperà alle gare di sciabola, ma che si dedicherà solo al suo fioretto che le ha fatto conquistare una medaglia d’oro ed una di bronzo alle Paralimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016.

Questo non è il primo ritiro che fa rumore, un mese fa – durante le classiche Olimpiadi di Tokyo 2020 – la plurimedagliata Simone Biles si è ritirata da una gara per problemi di salute mentale.

“Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere. […] Ogni volta che sei in una situazione di stress, vai fuori di testa. La terapia mi ha aiutato molto. Ho combattuto tutti quei demoni, ora devo concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere. Dobbiamo proteggere il nostro corpo e la nostra mente. Nella mia testa ci sono solo io”.