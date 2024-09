Paralimpiadi 2024, Sabatini cade in finale 100 metri: lo choc e l’intervista

Nella finale dei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Parigi 2024, si è verificato un epilogo drammatico. Ambra Sabatini, favorita per la medaglia d’oro, è caduta a pochi metri dal traguardo, causando un incidente anche a Monica Contraffatto, che è riuscita comunque ad arrivare terza, conquistando la medaglia di bronzo. La vittoria è andata a un’altra atleta italiana, Martina Caironi, che ha trionfato con merito.

Ambra, ancora sotto shock per l’accaduto, ha commentato l’incidente spiegando: “Non ho capito bene cosa sia successo. Ero vicina al traguardo, vedevo la linea, la stavo toccando. Durante il riscaldamento ho avuto un problema alla valvola della protesi, usciva dell’aria e sono entrata in panico”. Nonostante l’incidente, Ambra ha espresso il suo supporto e la sua felicità per la vittoria di Martina, sottolineando che anche Monica, dopo la caduta, si è mostrata resilienti.

La giovane atleta ha poi rivelato che, nonostante le difficoltà e l’infortunio a una costola che ha affrontato nel corso dell’anno, si sentiva pronta e ottimista per le prossime competizioni. “Siamo riusciti a risolvere il problema con il silicone, ero pronta al 100%,” ha aggiunto, condividendo il suo desiderio di affrontare il futuro con determinazione. “Mi dispiace per quanto accaduto e per aver fatto del male a Monica,” ha detto Ambra, ma ha anche sottolineato che intende affrontare questa delusione e guardare avanti verso le sue prossime opportunità.

Ambra ha concluso con un messaggio di speranza: “Dovrò smaltire questa amarezza, ma sono già pronta a ripartire per Los Angeles 2028”. Questo spirito di resilienza e la volontà di superare le avversità hanno colpito non solo gli appassionati, ma anche i cronisti presenti, che sono stati visibilmente emozionati dalla situazione. La passione e il talento di queste atlete continuano a ispirare un pubblico sempre più vasto, rendendo il mondo delle Paralimpiadi un palcoscenico di grandi emozioni e sfide.