“Ad un certo punto oggi è arrivata la notizia che parla della morte del professor Luc Montagnier. Noi non abbiamo la conferma, ma non riusciamo neanche a stabilire un contatto con l’entourage del professore”. Il senatore Gianluigi Paragone, su Facebook, si esprime così sulle notizie diffuse in Francia – ma non confermate – relative al professor Luc Montaigner. “Stavamo parlando di un progetto, ma da qualche giorno non riuscivamo ad avere un feedback. Non riuscivamo a contattare il professore. Questa notizia è stata diffusa da France Soir, poi si parla di un tweet di una ricercatrice. Nessuno al momento ha la certezza, mi è difficile riuscire a dire qualcosa di più e di diverso”, dice Paragone, che recentemente a Milano ha organizzato una manifestazione no vax e no green pass a cui ha partecipato Montaigner.