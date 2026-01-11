Paradice Music Festival sui ghiacci del Tonale

È iniziata l’edizione 2026 di Paradice Music Festival a Passo Paradiso. Nel pomeriggio si è svolto il primo concerto della Paradice Orchestra: Woman in Rock feat. Sabrina Sotgiu, che ha attirato appassionati e turisti a 2600 metri per assistere allo spettacolo. L’esperienza è emozionante, poiché i musicisti suonano strumenti realizzati con acqua e neve.

Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale, ha presentato la nuova edizione del Paradice Music Festival, sottolineando il grande interesse verso questo evento culturale unico. Il cartellone di quest’anno è ricco di artisti di grande richiamo e i concerti nel teatro igloo sono qualcosa di unico e emozionante. La struttura è stata realizzata da costruttori, artigiani e artisti locali, che hanno anche creato gli strumenti di ghiaccio utilizzati per i concerti.

Il Paradice Music Festival è una rassegna che trasforma l’alta montagna in un luogo di incontro tra arte, natura e ascolto. Ci saranno trenta appuntamenti, due a settimana, all’interno del Paradice Dome, sotto la direzione artistica di Roberto Marzucchi. Gli strumenti musicali sono interamente scolpiti nel ghiaccio e capaci di restituire timbri rari e profondi. Tra le novità di quest’anno, ci sono le riproduzioni in ghiaccio di tre strumenti ideati da Antonio Vandrè Pioli, in arte Wandrè.

Il Paradice Dome, costruito interamente con neve e ghiaccio, è esso stesso parte integrante dell’esperienza. La struttura è pensata per sciogliersi naturalmente con l’arrivo della primavera, senza lasciare alcuna traccia. All’interno, la musica si intreccia a giochi di luce ed effetti speciali, dando vita a concerti che sono anche esperienze visive. Il festival promuove anche l’importanza di preservare le risorse preziose, come l’acqua, elemento da cui nasce l’intero progetto artistico.

Il cartellone 2026 accoglie artisti di primo piano come Federico Poggipollini & The Crumars, Max Gazzè, Saturnino, Moris Pradella, Leonardo Di Angilla e Murubutu. La Paradice Orchestra e la Paradice Band accompagnano l’intera stagione con una proposta musicale ampia e trasversale. I concerti sono accessibili anche a chi non scia e i biglietti sono acquistabili online e presso le biglietterie di Passo Tonale e Ponte di Legno.