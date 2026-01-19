Paradex torna indietro

Paradex, un exchange di futures decentralizzato sulla rete Starknet, è al centro di una polemica a causa di un errore durante la migrazione di alcuni database. L’errore ha fatto apparire un prezzo di Bitcoin a zero per alcuni minuti, comportando liquidazioni e problemi nel mercato. Tuttavia, l’exchange ha deciso di tornare indietro nel tempo, cancellando l’errore, poiché non c’era modo di ripristinare la situazione senza rimborsare cifre elevate a tutti i coinvolti.

Questa decisione ha sollevato discussioni sull’immutabilità delle blockchain e sulla possibilità di tornare indietro nel tempo. Alcuni ecosistemi, infatti, hanno la possibilità di fare ciò a causa della centralizzazione a livelli dello stack, che consente a pochi attori di coordinarsi facilmente. Ciò ha portato a dibattiti sulla correttezza di tali azioni e se sia giusto esercitare tale potere per correggere errori o prevenire furti.

La discussione si concentra anche sull’esistenza di tali poteri in capo a pochi soggetti e se possano essere utilizzati a svantaggio degli utenti. Alcuni sostengono che laddove sia presente questo potere, dovrebbe essere esercitato per il bene degli utenti, mentre altri ritengono che non sia giusto interferire con lo stato attuale della blockchain. La questione rimane aperta e non ci sono risposte definitive.