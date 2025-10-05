Paracadute rivoluzionario dalla tecnologia e arte giapponese

Dalla combinazione della tecnologia aerospaziale con l’arte giapponese del kirigami è nato un innovativo paracadute, realizzato con un semplice foglio di plastica tagliato secondo schemi specifici. Questa nuova invenzione consente atterraggi controllati e una traiettoria perfetta.

Un gruppo di ricercatori ha rivoluzionato l’aerodinamica per i paracadute, ispirandosi al kirigami, l’antica arte di modellare la carta. Il risultato è un sistema leggero, economico e molto preciso, in grado di trasformare settori come gli aiuti umanitari, le operazioni di soccorso e l’esplorazione spaziale.

I paracadute convenzionali, infatti, sono vulnerabili alle correnti d’aria una volta rilasciati, il che rende difficile il lancio preciso. I ricercatori del Polytechnique Montréal e dell’École Polytechnique francese hanno trovato una soluzione innovativa: utilizzando dischi di Mylar, un materiale plastico leggero, e applicando tagli laser in vari schemi kirigami. Questi dischi, pesanti solo 4,5 grammi, sono stati testati lanciandoli da un’altezza di 1,8 metri.

I risultati hanno rivelato che, mentre i dischi senza tagli o con troppi tagli erano instabili, il modello con un semplice pattern kirigami presentava una discesa verticale, stabile e precisa. Dopo vari test in condizioni sempre più realistiche, i paracadute kirigami hanno dimostrato prestazioni paragonabili a quelle dei modelli tradizionali, con una maggiore precisione nell’atterraggio.

In un esperimento chiave, i ricercatori hanno confrontato diversi modelli, scoprendo che solo il design kirigami ha raggiunto il bersaglio con costanza. Inoltre, un paracadute di mezzo metro di diametro ha funzionato bene anche lanciato da 60 metri.

Grazie alla loro produzione economica e facile, i paracadute kirigami sono promettenti per la distribuzione di aiuti umanitari. Gli esperti stanno anche esplorando nuove geometrie e design asimmetrici per sviluppare paracadute intelligenti capaci di modificare la traiettoria in base al carico trasportato.