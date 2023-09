Papu Gomez torna al Fantacalcio, accordo col Monza

Il Papu Gomez è pronto a sbarcare di nuovo in Serie A, vestirà la maglia del Monza che, infatti, nelle ultime ore ha chiuso l’accordo per il calciatore argentino.

L’ex Atalanta e Siviglia arriverà al Monza a parametro zero e oggi dovrebbe già firmare un contratto fino al termine della stagione con un opzione per la prossima. Un colpo molto interessante anche in ottica Fantacalcio, nella rosa brianzola prenderà il posto dell’infortunato Caprari.