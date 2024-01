Pappardelle fatte in casa (Ricetta e Consigli)

Le Pappardelle sono un formato di pasta all’uovo: delle strisce allungate simili alle Tagliatelle, ma più larghe, circa 3 – 4 cm. A differenza di queste ultime; non affondano le origini nella tradizione emiliano – romagnola, ma sono tipiche della cucina toscana. Nascono in Maremma : il nome ‘pappardella‘ deriverebbe dal verbo in dialetto toscano ‘pappare‘ che significa mangiare. Queste venivano preparate, in particolare, per il pranzo della domenica con sughi dal sapore forte con la cacciagione del luogo: come cinghiale, lepre, oltre che funghi. Volete sapere come fare le Pappardelle? Ecco per voi la Ricetta Pappardelle fatte in casa con tutti i Trucchi e Consigli illustrati con foto passo passo . Per realizzare a mano e in poco tempo delle Pappardelle corpose, ruvide, spesse e buonissime! Perfette da servire in tavola come Primo piatto con qualunque condimento!

Si tratta di una preparazione semplice e anche non troppo lunga credetemi! Si parte da una base di Pasta fresca all’uovo: fatta di farina, uova, un pizzico di sale , poi come tradizione comanda, si stende con il matterello . Infine si impacchetta la sfoglia e si taglia a misura di 3 cm circa. Si slegano e si ottengono delle strisce di pappardelle.

Per comodità, si possono anche realizzare con la macchina della pasta e l’attrezzo specifico per le pappardelle. ma fare le Pappardelle a mano vi regaleranno immense soddisfazioni!

Proprio come Gnocchi di patate , Strozzapreti e paste fresche vengono prima sbollentate pochi secondi in acqua poi conditi e mantecate a piacere! Nel procedimento vi lascerò alcuni suggerimenti golosi come condire le Pappardelle!

Ricetta Pappardelle

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 40 minuti + 30 minuti di riposo 2 minuti 42 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 356 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 150 gr di farina di grano tenero ’00

50 gr di farina di grano duro (in alternativa farina ‘0)

2 uova intere grandi

1 pizzico di sale

Procedimento