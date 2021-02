Pappagallo ha vinto Il Cantante Mascherato! Dopo la Pecorella (Alessandra Mussolini), il Baby Alieno (Gigi e Ross), la Tigre Azzurra (Platinette), la Giraffa (Katia Ricciarelli), il Gatto (Sergio Assisi), l’Orsetto (Simone Montedoro), il Lupo (Max Giusti) e Farfalla (Mietta), sotto la maschera c’era: Red Canzian.

Il Pappagallo ha vinto e queste sono state le sue prime parole:

“Voglio ringraziare Milly e tutti voi, è stato uno spettacolo bellissimo, ha riempito la mia vita per settimane, è stato bellissimo”.

Il nome di Red Canzian come protagonista di Pappagallo era già stato segnalato da tutti i giudici.

Nel corso delle puntate, Pappagallo ha cantato brani come The Greatest Show del musical, La voce del silenzio di Tony Del Monaco, I migliori anni della nostra vita di Renato Zero e Il mondo di Jimmy Fontana, mentre in finale ha duettato con Rita Pavone.