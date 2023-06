Papi svela un aneddoto su Ilary Blasi e sulle tensioni: “Darmi una calmata a L’Isola?”

Ormai L’Isola dei Famosi è arrivata agli sgoccioli, ma continuano a circolare i rumor su presunte frizioni tra Ilary Blasi (che non sarà se tornerà il prossimo anno al timone del reality) ed Enrico Papi. Dopo Vladimir Luxuria, anche il diretto interessato ha deciso di parlare di queste voci di corridoio. In un’intervista rilasciata oggi a Il Messaggero l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha dichiarato che non ci sono mai state liti o tensioni tra lui e la conduttrice.

Enrico ha aggiunto che lui è stato scelto proprio per il suo temperamento particolare ed ha ammesso di non essere un opinionista professionale come Vladimir Luxuria (che ha una grande esperienza, visto che per anni ha ricoperto questo ruolo).

“Se ci sono state tensioni tra di noi? Ho letto quello che scrivono però non è vero niente. Non c’è proprio attrito, altrimenti lo direi. Se è vero che mi ha chiesto di darmi una calmata? No, lei si diverte. Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento: sono stato scelto per questo”.

Papi e l’aneddoto su Ilary Blasi: “Io l’ho conosciuta molti anni fa a Sarabanda”.

Non solo le indiscrezioni su presunte litigate, Papi a Il Messaggero ha anche raccontato come ha conosciuto la Blasi. I due si sono incontrati per la prima volta molti anni fa a Sarabanda, quando lei doveva fare una telepromozione nel famoso programma di Italia 1.

“In realtà io e lei ci conosciamo da molto tempo. Ilary l’ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all’interno di Sarabanda. – ha continuato Enrico nell’intervista al quotidiano – La presi subito, era divertente, brava e bellissima. Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite”.