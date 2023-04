Papi e Mediaset, il faccia a faccia con la produzione de L’Isola dei Famosi: cosa è successo

Enrico Papi pronto a lasciare L’Isola dei Famosi dopo aver fatto perdere la pazienza ai piani alti di Mediaset? Questo era ciò che aveva lasciato intendere Pipol che aveva parlato addirittura di “gesto che ha fatto arrabbiare“. Parole mai commentate dal conduttore che hanno quindi scatenato un vero e proprio trambusto.

A parlare oggi dandoci un ulteriore punto di vista è stato Panorama per firma di Francesco Canino. Il giornalista – parlando con “due diverse fonti Mediaset” ha scritto:

“La pagina social Pipol ha innescato il polverone non escludendo addirittura l’ipotesi che Enrico Papi venga sostituito già dalla puntata di martedì e parlando di “riunioni accesissime in corso”. Stando a quanto risulta a Panorama, l’ipotesi di rimuovere l’opinionista non è però mai stata presa in considerazione. «C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è», ci raccontano due diverse fonti Mediaset”.