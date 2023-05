Papi e Berti bocciati da una loro collega: “Io sarei perfetta”

Gli opinionisti sono fondamentali nei reality, non solo perché devono fare da spalla ai conduttori, ma anche perché spesso forniscono spunti di riflessione e in alcuni casi creano dinamiche. Anche se per motivi diversi, Enrico Papi e Orietta Berti sono stati criticati sul web e a quanto pare anche una loro collega è d’accordo con chi non li apprezza nel loro nuovo ruolo al GF Vip e L’Isola dei Famosi.

Papi e Berti, l’opinione di Karina Cascella.

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Karina Cascella ha dichiarato che Enrico spesso non c’entra l’obiettivo quando interviene in puntata. L’opinionista ha bacchettato anche Orietta Berti, secondo Karina infatti la cantante al GF Vip a fine serata sembrava avesse sonno.

“I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie. Enrico Papi a L’Isola dei Famosi? Lui non c’entra gli obiettivi quando prende parola, a differenza invece di Vladimir. Orietta Berti al GF Vip? Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno. Come mai non prendono me e non puntano su volti nuovi? Non mi chiamano anche se sono perfetta. Diciamo che sarei difficile da gestire. Dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno”.

La Cascella ha anche espresso qualche perplessità sul possibile ritorno di Pupo al GF Vip: “Stiamo scherzando? L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire. Quando in una puntata ci sono momenti piatti tocca proprio agli opinionisti innescare discussioni. Nè Pupo né Orietta Berti sanno fare queste cose. E poi i ragazzini non sanno nemmeno chi sia Pupo!”

In realtà non c’è pericolo che Pupo torni al Grande Fratello Vip. Il mese scorso il cantante ha rivelato: “Io e Alfonso ci sentiamo. A lui voglio molto bene ed è reciproco. Mi ha anche fatto un bel servizio sul suo giornale. Quando ci siamo visti mi ha abbracciato e mi ha detto che gli manco e che dovrei tornare a fare l’opinionista al GF vip. Ma no, gli ho risposto che ho già dato in quel senso“.