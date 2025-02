PAPA ROACH: Concerto Esclusivo a Milano ad Agosto [Info e Biglietti]

I Papa Roach torneranno in Italia per esibirsi al Circolo Magnolia di Milano il 3 agosto 2025. Questo evento rappresenterà un’opportunità per i fan di assistere a una fusione di generi musicali che includono nu metal, alternative hard rock e rap-rock. I Papa Roach sono riconosciuti come una delle band più influenti della scena rock internazionale, avendo ricevuto due nomination ai GRAMMY Awards e venduto oltre 18 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2020, hanno celebrato il ventesimo anniversario del loro album iconico “Infest”. Fin dall’inizio della loro carriera, la band ha messo in evidenza l’importanza della salute mentale, affrontando il tema con il loro famoso brano “Last Resort”.

I biglietti per il concerto saranno disponibili online da venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 10:00. L’appuntamento offre un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza musicale intensa e significativa. Per chi desidera maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale e i canali social dei Papa Roach.

Il concerto si preannuncia come un evento da non perdere per gli appassionati della band e per gli amanti del rock in generale, promettendo una serata all’insegna dell’energia e della musica potente. La data del 3 agosto 2025 segna un’importante tappa nel tour europeo della band, contribuendo a celebrare il loro straordinario contributo alla musica rock.