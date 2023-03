Papa ricoverato, folla di giornalisti e fedeli fuori dal Gemelli – Video

Il Pontefice in ospedale per un’infezione respiratoria

Folla di giornalisti e fedeli fuori dal Policlinico Gemelli, dove da ieri Papa Francesco è ricoverato per un’infezione respiratoria. Davanti all’entrata dell’ospedale dalle prime ore di questa mattina numerosi reporter, anche di testate straniere, attendono novità. Nell’attesa vengono riconosciuti e interrogati dai passanti sulle condizioni del pontefice. A quanto apprende l’Adnkronos le sue condizioni sono definite buone dai medici che lo stanno curando che si definiscono fiduciosi sulla sua ripresa. Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla e in queste ore appare sereno. Probabilmente rimarrà in ospedale ancora due o tre giorni.