Papa Leone XIV visita moschea Blu a Istanbul

Papa Leone è arrivato alla moschea Sultan Ahmed, conosciuta come “moschea Blu”, di Istanbul per una breve visita e per un momento di raccoglimento. Il Pontefice è stato accolto e accompagnato nella moschea, dopo essersi tolto le scarpe, dal capo della Diyanet, il presidente per gli Affari religiosi della Turchia Safi Arpagus.

Il muezzin della Moschea Blu, Asgin Tunca, ha raccontato di aver invitato il Papa a pregare, ma che Leone ha declinato l’invito. La Sala stampa vaticana ha precisato che il Papa ha vissuto la sua visita alla moschea in silenzio, in uno spirito di contemplazione e ascolto, con profondo rispetto per il luogo e per la fede di coloro che vi si riuniscono in preghiera.

Dopo la visita alla moschea, il Papa ha avuto un incontro privato con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane nella Chiesa ortodossa siriaca di Mor Ephrem. Successivamente, ha partecipato alla Doxologia nella chiesa patriarcale di San Giorgio e ha incontrato il patriarca Bartolomeo I presso il Palazzo Patriarcale per la firma di una dichiarazione congiunta. Infine, ha celebrato la messa nella Volkswagen Arena.