Papa Leone XIV visita i giovani malati in ospedale a Roma

Nella serata del 4 agosto, Papa Leone XIV ha compiuto una visita al giovane spagnolo Ignacio González, ricoverato presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù a Roma in occasione del Giubileo dei Giovani. Ignacio era arrivato in città per partecipare all’evento, ma purtroppo ha dovuto affrontare un’emergenza sanitaria.

Durante l’incontro, il Papa ha conversato con Ignacio e i suoi familiari, dimostrando grande affetto e attenzione. Al termine della visita, ha anche salutato alcuni piccoli pazienti del reparto oncologico, portando conforto e speranza ai bambini e ai loro genitori.

Prima di rientrare in Vaticano, Leone XIV ha avuto l’opportunità di parlare singolarmente con alcuni familiari dei ragazzi malati e del personale ospedaliero. In un’atmosfera carica di emozione, ha recitato con loro il Padre Nostro e ha impartito la sua benedizione.

In precedenza, durante la Veglia del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, il Papa aveva invitato a pregare per Ignacio e per due giovani ragazze, María, di vent’anni, e Pascale, di diciotto, che avevano intrapreso il viaggio per partecipare all’evento, ma che tragicamente sono venute a mancare nei giorni scorsi.