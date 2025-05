Papa Leone XIV: Un Nuovo Inizio per Roma

Papa Leone XIV, in visita a Roma, ha ricevuto un omaggio dal sindaco Roberto Gualtieri in piazza del Campidoglio. Durante il suo intervento, il Papa ha espresso gratitudine verso l’amministrazione e le autorità civili, affermando di assumere ufficialmente il suo ruolo di Vescovo di Roma con la responsabilità di servire tutti i cittadini.

Leone XIV ha sottolineato l’importanza di Roma come centro di valori umani e civili, sottolineando che la Chiesa continua a diffondere il Vangelo e a impegnarsi nella carità, specialmente verso i più vulnerabili. Ha impartito una Benedizione Apostolica a Roma e ai suoi abitanti, evidenziando l’importanza dell’educazione e dell’assistenza ai bisognosi.

Parlando del Giubileo, il Papa ha elogiato l’impegno dell’Amministrazione Capitolina per i pellegrini e ha ringraziato per la collaborazione. Gualtieri ha risposto sottolineando che Roma è attivamente impegnata a migliorare le condizioni delle sue periferie e a gestire i cambiamenti tecnologici in atto, con l’obiettivo di creare un’armonia tra ambiente e cittadinanza.

Il sindaco ha dichiarato che la Chiesa e le sue istituzioni camminano al fianco dell’amministrazione per garantire diritti e dignità a tutti, inclusi coloro che cercano accoglienza nella città. Gualtieri ha espresso la volontà di supportare una nuova politica e relazioni tra popoli, assicurando che Roma sarà alleata del Papa e desiderosa di collaborare nella sua nuova missione.

