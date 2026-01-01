Papa Leone XIV: speranza per il mondo

Nel giorno di chiusura dell’anno, papa Leone XIV ha rivolto due messaggi alla Chiesa e al mondo, caratterizzati da un esame di coscienza comunitario e dalla speranza cristiana. Durante l’Udienza generale in piazza San Pietro e l’omelia ai primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Pontefice ha invitato a riflettere sul tempo che finisce e su quello che si apre, alla luce del Giubileo della speranza.

Il Papa ha esortato a mettere tutto davanti al Signore, concludendo l’anno con fiducia nella Provvidenza, e ha collegato la tradizione del Te Deum alla necessità di una memoria grata e penitenziale. Ha riconosciuto le gioie e i dolori dell’anno che si è chiuso, dalle guerre che sconvolgono il pianeta alla folla di pellegrini che hanno visitato la Tomba di Pietro.

La sera, nella Basilica Vaticana, l’omelia ai Primi Vespri e al Te Deum ha proposto la chiave spirituale per comprendere il bilancio dell’anno: lo sguardo di Maria, la Madre, che nel suo Magnificat racconta il disegno di Dio sulla storia. Il Papa ha sottolineato che Dio ha un disegno sapiente per il mondo, ma che altri disegni, come le strategie armate e le ideologie, avvolgono il mondo.

Il Pontefice ha invitato a vivere l’impegno del presente orientato all’eternità, lasciando che la luce del Natale illumini le scelte quotidiane. Ha ripreso le parole di san Paolo VI, che definiva il senso dell’Anno Santo come un grande atto di fede nell’attesa dei futuri destini, e ha sottolineato l’importanza dell’amore come sintesi del cammino della Chiesa.

Leone XIV ha ricordato il predecessore, papa Francesco, e ha richiamato l’eredità della sua voce profetica e della centralità della misericordia. Ha descritto la Chiesa come lieta e gioiosa, accogliente verso tutti e attenta ai più poveri, e ha invitato a lasciarsi alle spalle le strategie che promettono sicurezza e generano violenza, per assumere il disegno che libera e costruisce pace.

Il Papa ha concluso il suo messaggio affermando che la risposta della fede alla domanda su cosa può cambiare il corso delle guerre e delle povertà è che “Dio è Amore”, e che il cuore umile è il luogo dove Dio spera con noi e ci rende capaci di sperare per gli altri.