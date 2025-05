Papa Leone XIV rende omaggio a Francesco con una rosa bianca dopo il santuario di Genazzano

Papa Leone XIV ha avuto un sabato intenso, iniziando con un incontro a porte chiuse con i cardinali a Roma. Durante il discorso, Robert Francis Prevost ha spiegato il significato del suo nome, Leone XIV, richiamando l’impegno sociale di Papa Leone XIII e le sfide moderne, come l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società.

Nel primo pomeriggio, Papa Leone XIV ha sorpreso tutti recandosi a Genazzano, un comune tra Roma e Frosinone, per visitare il santuario della Madonna del Buon Consiglio. Qui, in talare e zucchetto bianchi, ha salutato la folla e pregato nella basilica, esprimendo il suo desiderio di iniziare il suo ministero come successore di Pietro. La visita ha avuto un significato particolare per il Papa, essendo legato ai frati agostiniani dell’ordine a cui appartiene.

Dopo la visita, Papa Leone XIV è tornato a Roma e ha fatto tappa a Santa Maria Maggiore. Qui ha pregato sulla tomba di Papa Francesco, inginocchiandosi e lasciando una rosa bianca con il nome “Franciscus” inciso. Nonostante l’orario tardivo, è stato accolto calorosamente dai fedeli che si erano radunati per omaggiare il suo predecessore.

La giornata si è così chiusa con la visita a Genazzano e l’omaggio a Papa Francesco, sottolineando un inizio di pontificato ricco di significato e devozione. Papa Leone XIV ha dimostrato sin da subito il suo impegno per la Chiesa e i valori che intende portare avanti nel suo nuovo ministero.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it