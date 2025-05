Papa Leone XIV: No alle coppie omosessuali, le reazioni

Il nuovo Papa, Leone XIV, ha chiarito la sua posizione sulla famiglia, definendola esclusivamente quella formata da un uomo e una donna. Nella sua udienza con il Corpo diplomatico, ha affermato che è responsabilità del governo promuovere società armoniche investendo sulla famiglia tradizionale, considerata preminente rispetto ad altre forme di convivenza.

Questa visione più conservatrice segna una netta differenza rispetto al predecessore Papa Francesco, il quale nel 2013 aveva dichiarato, “chi sono io per giudicare” in merito alle persone omosessuali. In un docufilm del 2020, Francesco aveva sottolineato il diritto degli omosessuali di essere parte di una famiglia, affermando che tutti sono figli di Dio e meritevoli di una vita dignitosa e legale.

Le affermazioni di Leone XIV, quindi, rappresentano un significativo cambio di rotta rispetto alla maggiore apertura del precedente pontefice, suscitando discussioni intense tra i membri del Conclave, che hanno dovuto scegliere tra posizioni diverse. La scelta di Leone XIV potrebbe inoltre riflettere una visione più tradizionale e rigida da parte dei Cardinali che lo hanno eletto, esprimendo così la loro contrarietà all’inclusione delle coppie omosessuali all’interno della definizione di famiglia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it