Papa Leone XIV lancia appello globale

Papa Leone XIV ha lanciato un appello globale fondato sulla verità, la dignità della persona e il multilateralismo, affrontando temi come la sicurezza, i diritti umani, la libertà religiosa e la pace. Nel discorso di inizio anno al Corpo Diplomatico, il Papa ha tracciato una densa analisi geopolitica, ispirandosi a “La Città di Dio” di Sant’Agostino.

Il Papa ha denunciato l’indebolimento dell’ordine internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale, sostenendo che la diplomazia della forza sta sostituendo la diplomazia del dialogo e del consenso. Ha difeso il ruolo delle Nazioni Unite, chiedendo una loro riforma per renderle più rappresentative e orientate al bene comune globale.

Leone XIV ha anche condannato la violazione del diritto umanitario, in particolare la distruzione di ospedali, infrastrutture energetiche e abitazioni, e ha insistito sulla tutela dei civili e della dignità umana. Ha difeso la libertà di coscienza e di religione, denunciando un clima culturale “orwelliano” che esclude chi non si conforma alle ideologie dominanti.

Il Papa ha affrontato anche temi come la vita, la famiglia, i migranti e i detenuti, condannando l’aborto, la maternità surrogata e l’eutanasia. Ha chiesto politiche che sostengano le famiglie e la natalità, soprattutto nei Paesi in declino demografico.

Inoltre, ha passato in rassegna i principali conflitti, lanciando un appello per un cessate il fuoco immediato e una pace giusta in Ucraina, e denunciando le violenze in Cisgiordania. Ha anche lanciato un allarme sul disarmo nucleare e sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare.

Infine, il Papa ha concluso che la pace è difficile ma possibile, fondata sull’umiltà della verità e il coraggio del perdono, e ha ricordato segni di speranza come gli accordi di Dayton e l’intesa Armenia-Azerbaigian.