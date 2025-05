Papa Leone XIV: Inaugurazione del Pontificato e Messaggio

Papa Leone XIV ha avviato il suo pontificato con un appello all’unità, alla carità e alla missione, in un contesto globale segnato da tensioni e divisioni. Durante la sua omelia in Piazza San Pietro, di fronte a 200.000 fedeli e a numerose delegazioni, ha reso omaggio al suo predecessore, Papa Francesco, la cui morte ha scosso profondamente la comunità ecclesiale. Leone XIV ha descritto la Chiesa come una “pecora senza pastore” e ha evocato la luce della Risurrezione come fonte di forza per affrontare questo momento cruciale.

Il nuovo Papa ha enfatizzato l’importanza dell’unità nella diversità, sottolineando la sua volontà di essere un “servo della fede e della gioia” del popolo, in linea con il messaggio di inclusività di San Paolo e gli ultimi processi sinodali. Un passaggio significativo è avvenuto nell’interpretazione del dialogo tra Gesù e Pietro, dove il vero primato non si basa sul potere, ma sulla capacità di “amare di più”.

Leone XIV ha affermato che la Chiesa deve essere “lievito di unità e pace” in un mondo segnato da divisioni e disuguaglianze, denunciando l’attuale paradigma economico che sfrutta la Terra e marginalizza i poveri. Ha inoltre sollecitato il dialogo interreligioso, mirando a costruire una “famiglia umana” in cui la riconciliazione prevalga sulle differenze.

Infine, ha richiamato l’enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII, riaffermando l’impegno verso la giustizia sociale e l’uguaglianza. Concludendo la sua omelia, il Papa ha proclamato: “Questa è l’ora dell’amore”, avviando un pontificato che si preannuncia come una testimonianza d’amore, più che una gestione del potere.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com