Papa Leone XIV in Turchia

Da stranotizie
Il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV inizierà in Turchia, dal 27 al 30 novembre, e proseguirà in Libano, dal 30 novembre al 2 dicembre. Questo viaggio segue le orme dei suoi predecessori, tra cui Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, che hanno visitato la Turchia in passato. Il viaggio di Leone XIV si concentra sul 1700.mo anniversario del primo Concilio di Nicea, che si tiene in Turchia, e ha l’obiettivo di promuovere la fraternità e il dialogo tra Oriente e Occidente.

Il Concilio di Nicea è considerato una pietra miliare nella storia della Chiesa e rappresenta un invito a tutte le Chiese e comunità ecclesiali a procedere verso l’unità visibile. Durante il suo viaggio, Leone XIV si recherà a Nicea, dove si è definito il Credo, la professione di fede cristiana, e parteciperà a un incontro ecumenico presso la Basilica di San Neofito.

In passato, Paolo VI visitò la Turchia nel 1967, seguito da Giovanni Paolo II nel 1979, Benedetto XVI nel 2006 e Francesco nel 2014. Ognuno di loro ha sottolineato l’importanza del dialogo e dell’unità tra le Chiese cristiane. Il viaggio di Leone XIV vuole essere un ulteriore passo verso la realizzazione di questo obiettivo, seguendo le orme dei suoi predecessori e rinnovando la missione di Pietro in questa regione del mondo.

